Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung einer Hauswand in Wehlen

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.04.2024 auf Montag, den 14.04.2024 kam es in der Brückenstraße in Bernkastel-Kues, OT Wehlen zur Beschädigung einer Hauswand. Hierbei wurde die Hauswand nach bisherigen Erkenntnissen durch einen vorbeifahrenden PKW oder ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531 95270 oder per E-Mail PIBernkastel-Kues.DGL@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell