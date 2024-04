Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, kam es in der Zeit von 16:00-16:20 Uhr im Bereich des Parkplatzes des Netto Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein Taxifahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen oder sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der 06551-9420 bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

