POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Traben Trarbach (ots) - Bereits am 04.04.2024 zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in Traben Trarbach, An der Mosel 20 (Parkplatz unterhalb der Brücke)ein grauer VW beschädigt. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Schaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die in dem oben genannten Zeitraum ...

