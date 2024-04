Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Verkehrsunfälle im Bereich der PI Bernkastel-Kues: jeweils eine verletzte Radfahrerin, ein verletzter Motorradfahrer

Bernkastel-Kues (ots)

Ein Fahrradunfall mit einer verletzten Radlerin mussten die Beamten der PI Bernkastel-Kues am 11.04.2024 gegen 14:40 Uhr in Zeltingen-Rachtig auf einem Fahrradweg entlang der Uferallee aufnehmen. Eine 73jährige Urlauberin aus Hessen stieß aus Unaufmerksamkeit mit ihrem vorausfahrenden Ehemann zusammen, wodurch die Frau stürzte. Aufgrund des Verdachts auf einen Armbruch musste diese in ein Krankenhaus verbracht werden. Lobend zu erwähnen waren ebenfalls radfahrende Passanten, welche die Notlage erkannten und sich bis zum Eintreffen des DRK vorbildlich um die verletzte Frau kümmerten.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich später gegen 18:40 Uhr in Bernkastel-Kues, hierbei waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 24jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues befuhr den Burgbergtunnel vom Hunsrück kommend und musste verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 53 an der roten Ampel warten. Hinter dem Motorrad hielt ein Geländewage ebenfalls an. Ein weiterer PKW folgte mit einigem Abstand, wobei dessen Fahrer die beiden vor ihm wartenden Fahrzeuge am Tunnelausgang übersah. Hierdurch schob dieser den Geländewagen durch die Kollision nach vorne, wodurch der Fahrer der Geländemaschine stürzte und sich bisher unbekannte Verletzungen zuzog. Dieser wurde mit einem Fahrzeug des DRK in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht. Der 54jährige Unfallverursacher sowie die Fahrerin des Geländewagens blieben bei dem Unfall unverletzt, alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten teilweise abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell