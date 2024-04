POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kruchten (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Feldstraße in Kruchten die Giebelseite einer Feldscheune und einen Güllebehälter mit weißer und schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 31.03.2024 und Donnerstag, 04.04.2024. Der oder die Täter müssten zur Tatausführung eine Leiter mitgeführt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg, Telefonnummer 06561-96850 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

