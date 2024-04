POL-PDWIL: Nachtrag zur Pressemitteilung der PW Gerolstein vom 08.04.2024, 19:52 Uhr "Pelm: Betrugsmasche - falscher Finanzbeamter unterwegs"

Pelm (ots) - Eine 77-jährige Geschädigte aus Pelm erhielt am 08.04.2024 gegen 13:00 Uhr Besuch von einem angeblichen Finanzbeamten. Dieser gab gegenüber der Geschädigten an, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei einem Hausverkauf gekommen sei. Tatsächlich hatte die Geschädigte erst kürzlich ihr Haus verkauft und war in eine Mietwohnung verzogen. Der angebliche Finanzbeamte gab gegenüber der Geschädigten an, dass ...

mehr