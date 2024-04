Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pelm: Betrugsmasche - falscher Finanzbeamter unterwegs

Pelm (ots)

Eine 77-jährige Geschädigte aus Pelm erhielt am 08.04.2024 gegen 13:00 Uhr Besuch von einem angeblichen Finanzbeamten. Dieser gab gegenüber der Geschädigten an, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei einem Hausverkauf gekommen sei. Tatsächlich hatte die Geschädigte erst kürzlich ihr Haus verkauft und war in eine Mietwohnung verzogen. Der angebliche Finanzbeamte gab gegenüber der Geschädigten an, dass sie wohl Bargeld im Haus haben soll. Der Mann forderte die Geschädigte auf, Schränke in der Wohnung zu öffnen. Dieser Aufforderung kam die ältere Dame nach. In einer Tasche im Schlafzimmerschrank hatte die Geschädigte einen mittleren vierstelligen Betrag an Bargeld aufbewahrt. In einem unbemerkten Moment entwendete der Beschuldigte den Geldbetrag und entfernte sich danach schnell in Richtung Ortsmitte Pelm. Nach Angaben der Geschädigten wirkte der Beschuldigte seriös. Er trug einen dunklen Anzug vermutlich mit Krawatte, war ca. 40 bis 45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und war von schlanker Gestalt. Der Beschuldigte dürfte über Insiderwissen verfügt haben.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein zu melden.

