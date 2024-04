Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Junge wird bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Schönecken (ots)

Am 08.04.2024 gegen 17.00 Uhr befuhr ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in Schönecken zunächst die Graf-Hartard-Straße in Richtung Burgweg. Er bog dann nach links in die Straße, An der Schule ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang in der folgenden Linkskurve wurde er von einem silberfarbenen Kleinwagen überholt. Während des Überholvorgangs kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der Junge zog sich bei der Kollision Verletzungen am linken Bein zu. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Junge wurde vom DRK ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Kleinwagen ist bekannt, dass dieser ein BIT-Kennzeichen hatte. Möglichweise habe es sich um einen VW-Golf oder ähnlichem Fahrzeug gehandelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell