POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr mit Pedelec

Wittlich (ots) - Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte am 12.04.2024, gg. 22.35 Uhr ein 29jähriger Fahrzeugführer in der Gottlieb-Daimler-Straße der Stadt Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er gerade den Parkplatz eines Schnellrestaurants mit seinem PKW verlassen hatte. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille festgestellt werden, weshalb ihm in der ...

mehr