POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Einbrecher kommt über Kellerfenster

Am Mittwoch oder Donnerstag brach ein Unbekannter in ein Geschäft in Rot an der Rot ein.

Laut Polizeiangaben sei der Täter zwischen 18 Uhr und 8 Uhr am Werk gewesen. In dieser Zeit habe er an der Rückseite eines Gebäudes in der Obere Straße den Lichtschacht entfernt und ein gekipptes Kellerfenster aufgehebelt. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem begab er sich über das Treppenhaus in den Verkaufsraum. In einer offenstehenden Kasse fand er wohl Münzgeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei Ochsenhausen unter der Telefon-Nr. 07352/202050 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

