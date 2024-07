Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger machen Beute

Am Mittwoch täuschten zwei Unbekannte eine Spendensammlung in Ulm vor.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr klingelte ein Paar an einem Apartment in einem Gebäude in der Friedenstraße. Auf die Bitte nach einer Spende ging die 85-Jährige Bewohnerin zurück in ihre Wohnung, um Geld zu holen. Die beiden Unbekannten folgten ihr. Während die Frau die Seniorin ablenkte, durchsuchte der Mann das Apartment. Als die Seniorin bemerkte, wie der Mann aus ihrem Schlafzimmer kam, flüchteten die Unbekannten. Am nächsten Tag stellte die Geschädigte den Diebstahl von Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fest. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wem verdächtige Personen am Mittwoch im Bereich der Friedensstraße aufgefallen sind.

Die Frau war etwa 45 bis 50 Jahre alt, 160cm groß und dick. Sie hatte dunkelblonde Haare und sprach hochdeutsch. Der Mann soll etwa 30 Jahre und ca. 170 cm groß sein. Er war schlank, hatte schwarze kurze Haare und südländisches Aussehen. Außerdem war er schwarz gekleidet.

Gegen Betrüger kann man sich schützen, sagt die Polizei. Sie rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde oder die Hausverwaltung an. - Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Noch mehr Tipps und Infos bietet die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

