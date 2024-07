Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrüger betteln an Landstraße

Geld für Benzin wollten sich Unbekannte am Donnerstag bei Blaubeuren erbetteln. Den leeren Tank täuschten sie vermutlich vor.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr versuchten mehrere Personen bei Gerhausen an der Beininger Steige (L241) Autofahrer anzuhalten. Die Unbekannten standen mit einem silbernen Van auf Höhe der Einfahrt zu einem Gewerbepark und bettelten nach Bargeld für Benzin. Autofahrer verständigten die Polizei. Als die kurz darauf eintraf, konnten sie die Personen mit ihrem Fahrzeug nicht mehr antreffen.

Hinweis der Polizei:

Bei den Benzinbettlern handelt es sich zumeist um Mitglieder von überregional agierenden Gruppierungen. Die Masche ist immer ähnlich. Oft wird Benzinmangel und eine Notlage vorgetäuscht. Die "Bettler" schlagen angebotenes Benzin oder Fahrdienste aus, denn sie haben es auf Bargeld abgesehen. Die Polizei rät dazu, in solchen Situationen ein gesundes Maß an Misstrauen walten zu lassen und im Zweifel immer die Polizei zu verständigen. Diese kann dann - sofern erforderlich - umgehend notwendige Hilfe leisten oder auch dem Anrufer die richtigen Verhaltensweisen an die Hand geben.

++++1302933 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell