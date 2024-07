Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch stieß in Ulm ein Radler mit einem Auto zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 13.20 Uhr. Ein 19-Jähriger war mit seinem Freizeitrad auf dem Radfahrstreifen von der Neue Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. An einer roten Ampel in der Friedrich-Ebert-Straße fuhr er einfach weiter und achtete nicht auf den Mercedes einer 50-Jährigen. Die Autofahrerin fuhr bei Grün aus dem Parkhaus Deutschhaus und stieß mit dem Radler zusammen. Der prallte gegen die linke Fahrzeugseite und landete auf der Motorhaube. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der junge Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und konnte danach weiter. Die Polizei Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf mehrere hundert Euro. Am Fahrrad entstand wohl geringer Schaden. Auf den Radler kommt nun eine Anzeige zu.

