Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Rollerdiebe scheitern in Heuchelheim und Kinzenbach + Ladendieb greift Baumarktmitarbeiterin an

Polizei sucht Zeugen +

Gießen (ots)

--

Heuchelheim und Kinzenbach: Roller-Diebstähle scheitern -

In Heuchelheim und Kinzenbach trieben am Wochenende Rollerdiebe ihr Unwesen. In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich die Unbekannten im Nachtigallenweg und in der Straße "Auf dem Geiersberg" in Heuchelheim sowie im Gimpelweg in Kinzenbach an den Maschinen zu schaffen. Trotz entsprechender Diebstahlsicherungen schafften sie die Roller vom Tatort fort, ließen sie aber jeweils in der Nähe zurück. Zum Teil blieben Schäden an den Rollen zurück. Ein Anwohner im Nachtigallenweg wurde gegen 01.30 Uhr auf einen der Täter aufmerksam und kann ihn wie folgt beschreiben: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, schmale Figur, etwa 180 bis 185 cm groß. Der Verdächtige hielt sein Mobiltelefon in der Hand und hörte hierüber laut Musik. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen und fragt: Wem sind die Diebe im Nachtigallenweg und der Straße "Auf dem Geiersbeerg" in Heuchelheim oder im Gimpelweg in Kinzenbach aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Rollerdieben machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Ladendieb schlägt zu / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Freitagvormittag wurde ein Ladendieb gegenüber einer Mitarbeiterin des Obi-Marktes in der Gottlieb-Daimler-Straße handgreiflich. Er schlug die Frau, worauf diese zu Boden fiel und leichte Verletzungen davontrug. Der Unbekannte floh, die Polizei bittet um Mithilfe. Gegen 11.15 Uhr verstaute der Unbekannte mehrere Artikel unter seinem T-Shirt und passierte den Kassenbereich des Baumarktes, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin folgte ihm bis zu den Fahrradständern und stellt ihn zur Rede. Daraufhin beleidigte er die Frau, riss sich los, schlug ihr ins Gesicht und stieß sie von sich. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad über den Feldweg in Richtung der Schlachthofstraße. Der Dieb ist ca. 50 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß und hatte kurze weiß-grau-blonde Haare. Er trug ein dunkles zerrissenes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose, schwarze Sandalen, schwarze Socken. Er sprach Deutsch ohne Akzent, trug eine Brille und Piercings und hatte diverse Tattoos. Wer Angaben zur Identität des Angreifers machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell