Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebe in Haft + Opel zerkratzt + E-Bikes aus Garage gestohlen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen - Diebe in Haft

Ein 22- und ein 25-Jähriger waren gestern Morgen (26.06.2024) im Gießener Stadtgebiet auf Diebestour. Ladendetektive beobachteten die beiden Asylbewerber und hielten die beiden bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Gießener Polizisten fest. Die aus Tunesien und Syrien stammenden Männer waren in den vergangenen Monaten bereits durch mehrere Ladendiebstähle aufgefallen. Sie wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Beiden sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Staufenberg- Treis a.d. Lumda: Opel zerkratzt

In der Nacht von Mittwoch (26.06.2024), 22:30 Uhr auf Donnerstag (27.06.2024), 07:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem in der Weinbergstraße abgestellten Opel zu schaffen. Sie ließen die Luft aus den Reifen und zerkratzten die Beifahrerseite. Die Polizei beziffert den Schaden am roten Crossland mit 2.500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Rabenau-Londorf- E-Bikes aus Garage gestohlen

Unbekannte stahlen aus einer Garage in der Lumdastraße zwei E-Bikes. Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr begaben sie sich rund zehn Meter auf das Grundstück des Wohnhauses in die offenstehende Garage und machten sich mit den beiden Pedelecs auf und davon. Der Schaden beläuft sich auf 4.200 Euro. Wem sind verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in der Lumdastraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Telefonnummer 06401/ 91430.

Unfallfluchten:

Laubach-Gonterskirchen:

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch (26.06.2024) in der Marburger Straße. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 21 abgestellten Opel an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden an dem schwarzen Mocca zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 91430 in Verbindung zu setzen.

Laubach:

Mittwochmorgen (26.06.2024) fuhr ein Junge mit seinem Fahrrad auf der "Unteren Langgasse". Im Einmündungsbereich bog er nach links in Richtung Marktplatz ab. Dort kam ihm um 07:30 Uhr eine unbekannte Autofahrerin entgegen und streifte den 10-jährigen Radfahrer beim Vorbeifahren. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Die Unbekannte hielt offenbar an, stieg aus um nach ihrem Fahrzeug zu schauen, stieg im Anschluss wieder in ihr Auto und setzte ihre Fahrt, vermutlich in Richtung Bahnhofstraße fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Hinweise zu der 40 -50 Jahre alten Unfallfahrerin mit blonden Haaren oder ihrem schwarzen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 91430.

Gießen:

Zwischen 06:30 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Montag (24.06.2024) einen in der Ferniestraße geparkten roten VW an der linken vorderen Fahrzeugseite und flüchtete. Die Reparatur des Golfs wird rund 6.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

Pohlheim- Watzenborn-Steinberg:

Rund 200 Euro wird die Reparatur des Schadens kosten, den ein Lkw-Fahrer am Mittwoch (26.06.2024) an einem Lancia hinterließ. Der schwarze Ypsilon parkte am rechten Fahrbahnrand der Wilhelmstraße. Um 12:23 Uhr fuhr ein Lkw zu dicht an dem Lancia vorbei und touchierte dessen linken Außenspiegel. Im Anschluss fuhr der Lkw mit grauer Plane auf der eine blaue Aufschrift und viermal der Buchstabe X gewesen sein soll in Richtung Gießener Straße davon. Wer kann Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

