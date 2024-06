Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin zwischen Eiterfeld-Fürsteneck und Wölf

Osthessen (ots)

Am Sonntag, (16.06.), gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 50-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem Pedelec den Fürstenecker Weg von Fürsteneck in Richtung Wölf. Kurz vor Erreichen der Ortslage Wölf blieb die Frau, ohne Fremdeinwirkung, mit ihrem Pedelec an einer quer zur Fahrbahn verlaufenden Wasserrinne hängen. Das Fahrrad überschlug sich infolgedessen. Die Radfahrerin wurde durch den Aufprall auf der Fahrbahn schwer verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Pedelec-Fahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Radhelm.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro.

Gefertigt: Lenz, PHK,(Polizeistation Hünfeld)

