POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Saarburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, dem 03.05.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, den 04.05.2024, 15:00 Uhr, möglicherweise in Abend-/ Nachstunden, kam es in der Serriger Straße in Saarburg in Höhe der Hausnummer 31 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde eine ordnungsgemäß geparkter Pkw (grauer Seat Ibiza) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug höchstwahrscheinlich beim Vorbeifahren gestreift. Am geparkten Pkw ...

mehr