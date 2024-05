POL-PDTR: Hexennacht 2024 - Polizei Idar-Oberstein zieht positives Fazit

Brücken (ots) - Am 05.05.2024, gegen 13:00Uhr kam es in der Trierer Straße in Brücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Das bislang unbekannte Fluchtfahrzeug (schwarzer Kleinwagen)fuhr von Birkenfeld kommend in Richtung Achtelsbach und beschädigte den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Opel Corsa des Geschädigten. Am Opel Corsa wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte ...

mehr