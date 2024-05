Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Saarburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 03.05.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, den 04.05.2024, 15:00 Uhr, möglicherweise in Abend-/ Nachstunden, kam es in der Serriger Straße in Saarburg in Höhe der Hausnummer 31 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde eine ordnungsgemäß geparkter Pkw (grauer Seat Ibiza) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug höchstwahrscheinlich beim Vorbeifahren gestreift. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1750EUR im Bereich der vorderen linken Stoßstange. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

