POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Thalfang (ots) - Am 04.05.2024, gegen 11: 50 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Morbach die Kenntnis, dass es an diversen Wahlplakaten, welche an der Kreuzung B327 zur L150, in Höhe des Berghofes, zu einer Sachbeschädigung gekommen ist. Die Sachbeschädigung erfolgte durch bemalen der Gesichter auf den Wahlplakaten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche ...

mehr