Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung zwischen Paar in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 03.05.2024 kam es in Birkenfeld im Bereich der Ing.-Goering-Straße / Wasserschieder Straße / Achtstraße gegen 20:10 Uhr zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer männlichen und weiblichen Person. Die beteiligten Personen, bei denen sich zudem ein kleines Kind befunden haben soll, verließen die Örtlichkeit weiterhin vehement streitend in Richtung Achtstraße. Trotz unmittelbar eingeleiteter Maßnahmen konnten die verantwortlichen Personen bisher nicht ermittelt werden.

Daher bittet die Polizei Birkenfeld Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782/9910.

