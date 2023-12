POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Montagabend (11.12.2023) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Raub in der Bergstraße / Am Markt in Bad Bederkesa. Zwei bislang unbekannte Täter raubten hierbei unter Einsatz von Pfefferspray sowie Schlägen und Tritten Bargeld von einem 63-jährigen Mann aus Bad ...

mehr