Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 46-Jährigen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Ein 46 Jahre alter Mann muss seit gestern(29.06.2023) mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Am Vormittag bzw. frühen Nachmittag geriet dieser mit mehreren Anwohnern aus der Aumaischen Straße derart in Streit, dass letzten Endes die Polizei anrücken musste. Im Rahmen des Streites griff er die Anwohner zudem mit Schlägen an und verletzte sie. Auch die hinzugerufenen Polizisten beleidigte er ununterbrochen und störte immer wieder die laufenden polizeilichen Maßnahmen. Da er sich nicht beruhigen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Hierbei leistete er Widerstand. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell