Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 28.06.2023, gegen 16:40 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 59-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die Kreisstraße zwischen Pahren und Stelzendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Straße ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Übergang. Durch den Unfall wurde sie erheblich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

