Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stockt Anzeigenkatalog auf und vollstreckt Haftbefehl

Halle /Saale (ots)

Im Rahmen einer Fahndung nach drei flüchtigen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Betrugshandlungen auf einer S -Bahn von Dessau in Richtung Halle wurde am 3. August 2022 um 20:10 Uhr ein junger Mann nach seiner Zugankunft am Hauptbahnhof Halle (Saale) durch die Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Bei seiner Befragung wurde bekannt, dass der 29-Jährige in keinerlei Verbindung mit dem zuvor beschriebenen Sachverhalt stand. Der slowakische Staatsangehörige händigte den Beamten seine Identitätskarte und zuvor genutztes 9 -Euro-Ticket aus. Bei der Inaugenscheinnahme dieser stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mikrochip seines Ausweisdokumentes entfernt wurde. Zudem war das Zugticket auf eine andere Person ausgestellt . Ein Abgleich seiner personenbezogenen Daten im polizeilichen Informationssystem ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Dresden, Außenstelle Gutenbergstraße, per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach wurde der 29-Jährige im Dezember 2021 durch das Amtsgericht Dresden wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen oder einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt. Weder zahlte er die Strafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Außerdem ist er unbekannten Aufenthalts. Folglich erging der Vollstreckungshaftbefehl, dem Gesuchten wurde dieser eröffnet. Da er den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt Halle übergeben. Neben der Haftstrafe muss der Mann sich nun wegen Betrug s und Verändern von amtlichen Ausweisen verantworten.

