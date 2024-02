Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Am Dienstag führte die Polizei in der Ulmer Innenstadt Personenkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.

Ulm (ots)

Zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr kontrollierte die Polizei Ulm mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz in der Ulmer Innenstadt. Auch Rauschgiftspürhunde und ein Anti-Konflikt-Team waren im Einsatz. Der Schwerpunkt der Kontrollen fand in den Bereichen Parkhaus Deutschhaus, Am Lederhof, Bahnhofstraße und am Bahnhofsvorplatz statt. Dabei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten knapp 60 Personen.

Bei den Kontrollen konnte die Polizei Ulm mehrere Verstöße feststellen.

In neun Fällen wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Es handelte sich zum Teil um geringe Mengen an Drogen, die mutmaßlich zum Eigenkonsum bestimmt waren. Diese wurden beschlagnahmt.

Zusätzlich wurden Verstöße gegen das Waffengesetz, Arzneimittelgesetz, Diebstahl und das Aufenthaltsverbot zur Anzeige gebracht.

Insgesamt wurden fünf gefährliche Gegenstände beschlagnahmt. Es handelte sich hierbei um zwei Softairwaffen, einen Pfefferspray und zwei Einhandmesser. Entsprechende Strafverfahren gegen die Personen wurden eingeleitet.

Bei einem 24jährigen Mann und einer 47jährigen Frau besteht der Verdacht des Handels mit Arzneimittel. Diese müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Insgesamt wurde gegen 18 Personen Platzverweise ausgesprochen.

Die Anzeigen werden durch die beim Polizeirevier Ulm-Mitte eingerichtete Ermittlungsgruppe "Einstein" gefertigt.

Die Polizei Ulm zieht ein positives Fazit dieser Kontrollmaßnahme. Das Ergebnis bestätigt die Erforderlichkeit der Maßnahmen. Deshalb wird die Polizei Ulm auch zukünftig verstärkt in der Innenstadt Kontrollmaßnahmen durchführen.

Polizeipräsidium Ulm, Steffen Maier, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell