Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger aktiv

Mit den Daten der Kreditkarte eines 50-Jährigen wurde in Ulm Missbrauch betrieben.

Ulm (ots)

Am Montag erschien bei der Polizei ein Mann und erstattete Anzeige. Mit den Kreditkartendaten des Anzeigeerstatters bezahlte ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger zwei Hotelrechnungen in Ulm. Wie der Tatverdächtige an die Kartendaten kam, ist nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 57-Jährigen handelt. Der trat bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung. Die Ermittlungen auch zu seinem Aufenthaltsort dauern an.

++++ 0337436 (JS)

Steffen Maier, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell