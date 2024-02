Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mit Handy in der Hand erwischt

Am Montag stoppte die Polizei in Riedlingen die gefährliche Fahrt einer 37-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr in der Ziegelhüttenstraße. Dabei beobachteten sie eine Autofahrerin, die mit ihrem Fiat unterwegs war. Die Frau hielt das Handy in der rechten Hand auf Lenkradhöhe und tippte darauf herum. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr war ihr so nicht mehr möglich. Die Beamten stoppten die gefährliche Fahrt der 37-Jährigen und führten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit ihr. Sie zeigte sich einsichtig. Auf die Fahrerin kommt nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

++++ 0337670 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell