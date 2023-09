Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Marihuanageruch führt zu gesuchtem Straftäter - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Dortmund - Unna (ots)

Am gestrigen Abend (13. September) kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann in einer S-Bahn in Richtung Dortmund-Lütgendortmund. Dieser führte nicht nur Betäubungsmittel mit sich, sondern war auch von einer Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben.

Gegen 18:40 Uhr führten zivilgekleidete Einsatzkräfte eine Zugstreife in der S4 in Richtung Dortmund-Lütgendortmund durch. Dabei nahmen sie einen deutlichen Marihuanageruch wahr. In dem Abteil, in dem sich die Beamten befanden, hielt sich nur eine weitere Person auf. Überprüfungen ergaben, dass der 25-Jährige von der Staatsanwaltschaft Dortmund, per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Castrop-Rauxel hatte ihn bereits im Januar 2022 rechtskräftig, wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, in Tateinheit mit Beleidigung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro, verurteilt. Der Gesuchte hatte bisher weder die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 600 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) beglichen, noch sich der Ladung zum Strafantritt gestellt. Aus diesem Grund wurde er von der Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben. Außerdem offenbarte er während der Kontrolle, dass sich in seinem Rucksack Drogen befinden würden. In diesem fanden die Bundespolizisten dann eine Verschlusstüte mit 11 Gramm Marihuana.

Die Beamten nahmen den Unneraner zunächst aufgrund des Haftbefehls fest und brachten ihn in das Bundespolizeirevier Dortmund. Vor Ort konnte er die geforderte Summe begleichen und entkam somit einer Freiheitsstrafe von rund zwei Monaten.

Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *

