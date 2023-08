POL-SN: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Schwerin (ots) - Nachdem es am vergangenen Samstag in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen war, sucht die Polizei nach Zeugen: Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 14.45 Uhr in der Arno-Esch-Straße im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch: Der 70-jährige Fahrer (vietnamesische Staatsangehörigkeit) eines Pkw stieß aus noch unbekannter Ursache gegen eine geparkten Wagen, der aufgrund ...

mehr