Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau (ots)

Am Samstag, dem 15. Juni 2024, gg. 20.30 Uhr, wurde ein PKW Mitsubishi, Farbe silber, im Bereich der Schulstraße, Ludwigsau-Friedlos, durch die Besitzerin am Straßenrand geparkt. Als sie nur wenige Stunden später, am Sonntag, dem 16. Juni 2024, gg. 00.00 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt war. Vermutlich wurde dies durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer verursacht. Die oder der Unfallverursacherin bzw. Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren bzw. seinen Pflichten als Unfallbeteiligte(r) nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell