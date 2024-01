Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: #ZWEIVONUNS - Polizei gedenkt getöteten Polizisten

Kusel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Yasmin Bux und Alexander Klos wurden am 31. Januar 2022 in Ausübung ihres Dienstes brutal ermordet. An ihrem zweiten Todestag gedenken ihre Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in Stille.

"Bei der Polizei in der Westpfalz wird es keine offizielle Veranstaltung zum Jahrestag geben.", so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Die Behördenleitung, Hans Kästner und Polizeivizepräsident Christof Gastauer, werden die Gräber von Yasmin und Alexander besuchen. Die Gedenkstätte für alle im Dienst ums Leben gekommene Polizistinnen und Polizisten des Landes Rheinland-Pfalz befindet sich am Campus Hahn der Hochschule der Polizei. Der Direktor der Hochschule, Uwe Lederer, wird gemeinsam mit Studierenden und weiteren Mitarbeitenden den Getöteten an diesem Tag an der Gedenkstätte in Stille gedenken.

"Es kann sein, dass man in den Polizeidienststellen zusammenrückt und eine Kerze anzündet oder in einer Gedenkminute verharrt. Jeder geht mit Trauer anders um und wird den Tag so begehen, wie es für ihn passend ist.", so Erfort. "Der 31. Januar 2022 hat eine tiefe Narbe hinterlassen. Er hat aufgezeigt, welche Risiken und Gefahren der Polizeiberuf mit sich bringt. Allerdings hat er auch gezeigt, wie stark der Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Polizeifamilie sind."

Bei der Polizei hat nicht nur ein emotionaler Verarbeitungsprozess stattgefunden, auch der damalige Einsatz wurde intensiv nachbereitet. Dieser Prozess ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen und Monaten auf Führungsebene und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Rheinland-Pfalz erörtert. |erf

