POL-PPWP: Unfallflucht in der Höfflerstraße

Trippstadt (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Freitagabend die Polizei verständigt. Dem Mann war ein in Schlangenlinien fahrender PKW zwischen Mölschbach und Johanniskreuz aufgefallen. Durch die eingesetzten Beamten konnten der besagte Wagen und seine Fahrerin auf einem Parkplatz festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten in der Atemluft der 48-jährigen Frau ...

mehr