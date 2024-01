POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) - Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger rief am Donnerstagvormittag die Polizei auf den Plan. Laut dem 45-jährigen Passanten kam es an einer Fußgängerampel in der Lauterstraße zu einem Disput zwischen ihm und einem Pkw-Fahrer, der gerade aus Richtung Benzinoring in die Straße einbog. Während der Fußgänger schließlich die Straße überquerte, fuhr der Opel SUV immer weiter auf ihn zu und traf ihn letztendlich am Fuß, wodurch ...

