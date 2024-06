Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

In der Zeit vom 27. Mai 2024, 10.00 Uhr bis Sonntag, 02. Juni, 15.00 Uhr, wurde ein vor dem Haus Sonnenblick 33, 36251 Bad Hersfeld, abgestellter PKW VW, Farbe rot, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, vermutlich durch eine Kollision beim Vorbeifahren, beschädigt. Die oder der Unfallverursacherin bzw. Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren bzw. seinen Pflichten als Unfallbeteiligte(r) nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500,- Euro in Form von Kratzspuren und Eindellungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

