POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe - 83-jähriger Peter K. aus Mücke vermisst

Alsfeld (ots)

Nieder-Ohmen. Die Polizei sucht nach Peter K. aus Mücke, Ortsteil Nieder-Ohmen. Der 83-Jährige wird seit Freitagabend (14.06.) vermisst. Er wurde zuletzt am Samstagmorgen (15.06.) gegen 02.15 Uhr im Stadtbereich von Grünberg gesehen gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat Peter K. gesehen oder kann Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben? Der Vermisste ist circa 160 cm groß, Glatze mit dunklem Haarkranz, dunkler Teint. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Jogginghose und einen grauen Kapuzenpulli (sog. Hoody). Weitere Informationen liegen nicht vor. Peter K. ist orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte umgehend an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631-974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

