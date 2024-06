Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person im Bereich der Polizeistation Fulda

Am Samstag (15.06.) befuhr ein 19-jähriger Mann aus Petersberg mit seinem PKW Hyundai I20 gegen 01.50 Uhr die Rabanusstraße aus Richtung Stadtmitte kommend und wollte an der Einmündung Schlossstraße nach links in die Schlossstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lauterbach mit seinem PKW Daimler Benz E-Klasse die Schlossstraße aus Richtung Pauluspromenade kommend in Fahrtrichtung Lindenstraße. An der Einmündung Schlossstraße übersah der 19-jährige den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-jährigen. Hierdurch es kam zum Unfall. Im Pkw des 19-jährigen befanden sich noch zwei Mitfahrer, welche durch den Unfall leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf etwa 6.500 Euro geschätzt wird.

