POL-OH: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Wahlplakat beschädigt Bad Hersfeld. Unbekannte Täter haben in der Berliner Straße in Johannesberg am sogenannten Europakreisel ein Wahlplakat an einem Bauzaun mit schwarzer Sprühfarbe besprüht. Die Sachbeschädigung fiel Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld am Donnerstag (13.06.), gegen 11.15 Uhr, auf. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad ...

