POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzer Fahrzeugführerin

Vogelsbergkreis (ots) - Wahlplakat beschädigt Homberg/Ohm. Am Mittwoch (12.06.), gegen 9.35 Uhr, fiel eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden auf. Durch unbekannte Täter wurde ein großer Plakataufsteller mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden beträgt 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de ...

