Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Kollision

Künzell. Ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Bachrain befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag (14.06.), gegen 7.45 Uhr, einen Fußgängerweg parallel zum Hahlweg in entgegen der Fahrtrichtung. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich der Comeniusstraße kam es aus unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 48-jährigen Bachrainers. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zusammenstoß zweier Pkw

Bad Salzschlirf. Bei einem Unfall am Donnerstag (13.06.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Eine 72-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 16.25 Uhr aus einer Einmündung der Marienstraße. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche die Marienstraße in südöstlicher Richtung befuhr.

Zusammenstoß mit Radfahrerin

Fulda. Eine 50-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (13.06.) leicht verletzt. Eine 33-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr gegen 21.30 Uhr in Fulda die Dalbergstraße in aufsteigende Richtung und wollte nach rechts in die Rabanusstraße abbiegen. Hierbei bemerkte sie nach derzeitigen Erkenntnissen eine dort auf dem Radweg fahrende Radfahrerin und stoppte den Abbiegevorgang. Sie kam halb auf dem Fahrradschutzstreifen zum Stehen. Die Radfahrerin wollte nach derzeit vorliegenden Informationen links an dem Suzuki vorbeifahren, kollidierte jedoch mit dem Pkw und kam zu Fall. Die 50-jährige Radfahrerin wurde durch einen Rettungswagen ambulant behandelt und vor Ort entlassen. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Roller

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (12.06.), um 16.45 Uhr, befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Angelburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) die Breitenstraße in Richtung Frankfurter Straße. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Roller die Bismarckstraße aus Richtung Reichsstraße kommend in Richtung Hainstraße. An der Kreuzung Breitenstraße/Bismarckstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei prallte der 52-Jährige mit dem Oberkörper gegen die Front der Windschutzscheibe und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Geparkter Fiat beschädigt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (13.06.), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17 Uhr, parkte eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen lila Fiat 500, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Vermutlich beim Ausparken beschädigter ein unbekannter Fahrzeugfahrer den Fiat. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildunfall

Niederaula. Am Donnerstag (13.06.), um 23 Uhr, befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal die Landstraße 3471 zwischen Mengshausen und Solms in Richtung Niederjossa. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenprall. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell