Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Autofahrerin mit 122 km/h bei "Blitz für Kids" Kontrolle gestoppt

Reichelsheim (ots)

Mit122 km/h auf dem Tacho war eine Autofahrerin am Montag (31.10.) in Reichelsheim mit ihrem Auto unterwegs. Beamte der Verkehrsinspektion hatten nach den Herbstferien an einer Bushaltestelle in der Talstraße Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" durchgeführt. Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr stoppten sie hier 50 Fahrzeuge.

An der Örtlichkeit liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Aufgrund von Beschwerden aus der Anwohnerschaft wird dort in unregelmäßigen Abständen der Verkehr überwacht. Insgesamt 237 Verkehrsteilnehmende wurden bei der Kontrolle überprüft. Mit einem Verwarngeld müssen 41 Gestoppte rechnen, die bis zu 15 km/h zu schnell unterwegs waren. Auf neun Fahrerinnen und Fahrer kommt neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg zu, da sie die Höchstgeschwindigkeit um 16 km/h oder mehr überschritten hatten.

Unrühmliche Spitzenreiterin war eine Autofahrerin, die mit 122 km/h gemessen wurde. Sie dürfte drei Monate ohne Führerschein auskommen müssen. Das Bußgeld beträgt 700 Euro, außerdem kommen zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei hinzu. Auch in anderen Regionen in Südhessen werden Polizeikräfte entsprechende Kontrollen durchführen.

