POL-MFR: (1463) Tasche mit Bargeld entrissen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) wurde ein 29-Jähriger im Stadtteil Maxfeld von zwei Unbekannten beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05.30 Uhr war ein 29-jähriger Mann alleine zu Fuß in der Wurzelbauerstraße unterwegs. Dort wurde er zunächst von zwei ihm nicht bekannten Männern in ein Gespräch verwickelt. Die beiden Männer gingen schließlich unvermittelt auf den Fußgänger ...

mehr