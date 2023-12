POL-MFR: (1460) 63-jähriger Rafael J. aus Fürth vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Ein Passant beobachtete in den frühen Sonntagmorgenstunden (17.12.2023) einen Einbruch in einen Imbissstand in der Nürnberger Innenstadt. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm kurz darauf einen 61-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Zeuge war gegen 04:45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Karolinenstraße unterwegs. Aus einem ...

mehr