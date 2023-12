POL-MFR: (1458) Fußgängerin nach Verkehrsunfall vom 08.12.2023 im Krankenhaus verstorben - Erneuter Zeugenaufruf

Heilsbronn (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher war am Freitagvormittag (15.12.2023) in Petersaurach (Lkrs. Ansbach) unterwegs. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Täter drang in den Vormittagsstunden über eine Kellertür gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Anschließend versuchte er offenbar in den Wohnbereich des Hauses zu ...

mehr