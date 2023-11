POL-MFR: (1344) Tödlicher Betriebsunfall

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - In der Nacht von Mittwoch (15.11.2023) auf Donnerstag (16.11.2023) brachen Unbekannte in einem Firmengebäude in die Büros zweier Firmen in Schwaig ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Gewerbeobjekt in der Friedenstraße. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein ...

mehr