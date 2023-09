Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Verdächtiger nach Zeugenhinweisen festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 19.09.2023, um 17:09 Uhr, erreichte ein Notruf die Polizei. Die Mitteiler meldeten einen Mann, der zuvor in der Sadowastraße in ein Mehrparteienhaus eingebrochen war und nun das Haus in Richtung Deweerthscher Garten fluchtartig verlassen hätte. Zuvor hatten die Bewohner des Hauses den Mann angesprochen. Die eingesetzten Beamten konnten den Verdächtigen (32) in der Untergrünewalder Straße kontrollieren und vorläufig festnehmen. Er trug zwei Taschen bei sich. Eine weitere hatte er bei seiner Flucht im Hausflur stehen lassen. Der Inhalt der Taschen konnte zum Teil noch vor Ort als Diebesgut aus dem Mehrparteienhaus identifiziert werden. Bereits um 15:20 Uhr wurde ein Einbruchsversuch in der Moltkestraße durch eine aufmerksame Zeugin unterbunden. Der Täter flüchtete, nachdem er beim Versuch die Hauseingangstür aufzubrechen angesprochen wurde, in Richtung Sadowastraße. Unter anderem aufgrund der Täterbeschreibung wird dem 32-Jährigen auch diese Straftat zur Last gelegt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der einschlägig vorbestrafte Verdächtige am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung der Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell