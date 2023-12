POL-MFR: (1461) Straßenräuber flüchten unerkannt - Zeugenaufruf

Hilpoltstein (ots) - Am späten Samstagnachmittag (16.12.2023) versuchte ein Unbekannter in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) einer Seniorin die Handtasche zu entreißen. Dem Mann gelang unerkannt die Flucht, die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Gegen 17.30 Uhr befand sich eine 83-jährige Frau vor der Katholischen Stadtpfarrkirche in der Kirchenstraße. Zu diesem Zeitpunkt versuchte ein unbekannter Mann unvermittelt, der ...

