BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagmittag, 23. Juni 2024 Reisende im Regionalexpress 19 von Arnheim nach Düsseldorf. Auf Höhe vom Bahnhof Emmerich überprüften die Beamten die Personalien eines 44-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen. Hierbei ist bekannt geworden, dass ihn die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit einem Vollstreckungshaftbefehl aufgrund einer Verurteilung des Amtsgerichts Neuss wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis sucht. Der Verurteilte wurde noch vor Ort verhaftet und zur Bundespolizei nach Kleve gebracht, da er noch 240 Euro Reststrafe von einer ursprünglichen Gesamtgeldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro zu bezahlen hat. Durch Zahlung der Geldstrafe konnte der Mann die verbleibende Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen abwenden.

