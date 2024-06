Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auf Polizisten zugefahren - Festnahme + Einbruchsversuch in Firma + Fahrrad geklaut - Festnahme + Hitlergruß gezeigt

Gießen (ots)

Gießen: Auf Polizisten zugefahren - Festnahme

Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd bemerkte heute früh ein Auto in Großen-Linden, welches augenscheinlich zu schnell fuhr. Die Streife befand sich aufgrund eines anderen Einsatzes vor Ort und hatte diesen gerade abgeschlossen, als ihnen der herannahende VW gegen 0.15 Uhr in der Goethestraße auffiel. Ein Beamter signalisierte dem Fahrer daraufhin mittels Lichtzeichen, sein Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer des Golfs verlangsamte daraufhin seine Fahrt. Einige Meter vor dem Polizeibeamten beschleunigte er nach derzeitigem Ermittlungsstand sein Fahrzeug stark und fuhr auf den Beamten zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der 45-jährige Polizist blieb unverletzt. Der Mann raste davon. Die Streife fuhr ihm sofort nach und stellte ihn noch in der Nähe. Sie nahmen den 36-Jährigen Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem deutschen Staatsangehörigen einen Wert von 1,54 Promille.

Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Gießen nahm ein Arzt dem 36-Jährigen Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Beamten ebenso sicher wie sein Handy. Der Mann musste die Nacht zudem in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entließen sie den Mann mangels vorliegender Haftgründe im Anschluss. Er muss sich nun auf ein Strafverfahren einstellen.

Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise. Dabei suchen sie insbesondere einen namentlich nicht bekannten Mann, der den Vorfall beobachtet hatte und der Streife einen Hinweis auf das Kennzeichen des flüchtenden Autos gab. Er wird, wie alle weiteren Zeugen, gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Pohlheim: Einbruchsversuch in Firma

An vorhandener Sicherheitstechnik scheiterte ein Einbrecher am Dienstagabend (25.6.) in Watzenborn-Steinberg. Der Unbekannte versuchte gegen 18.45 Uhr ein Fenster eines Firmengebäudes im Grüninger Weg aufzubrechen. Das besonders gesicherte Fenster hielt dem Versuch jedoch stand. Zudem löste die Alarmanlage der Firma aus. Der Einbrecher floh daraufhin unerkannt. Er hinterließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Fahrrad geklaut - Festnahme

Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord stellte gestern Abend gegen 23.35 Uhr einen mutmaßlichen Fahrraddieb im Seltersweg. Laut einer Zeugin hatte der Mann kurz zuvor deren Pedelec in der Westanlage, in Höhe Oswaldsgarten, gestohlen. Als die Frau den Mann kurze Zeit später im Seltersweg auf ihrem Fahrrad entdeckte und ansprach, schlug dieser mit einem Gürtel in ihre Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Die zwischenzeitlich alarmierte Streife nahm den Mann fest und mit zur Dienststelle. Von dort wurde er im Anschuss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen ein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Hitlergruß gezeigt - Zeugensuche

In der Roonstraße zeigte ein bislang Unbekannter am Dienstag (25.6.) den Hitlergruß. Zudem beleidigte er eine Frau verbal, zuvor hatte er sie nach Kleingeld gefragt. Danach ging der Mann, der etwa 50 Jahre alt und ca. 170 - 180 cm groß sein soll, weg. Er hatte lichtes Haar und trug eine blaue Jeans mit braunem Gürtel und braune Schuhe. Er hatte einen Bauchansatz, einen auffälligen Buckel und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls gegen 18.10 Uhr: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben?

Zeugen melden ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

