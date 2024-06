POL-GI: Achtung! Vermehrt Falschgeld festgestellt - Tipps zum Erkennen

Gießen (ots) - Gießen: Straßenraub - Tatverdächtiger in Haft Im Bereich einer Bäckerei in der Grünberger Straße raubten zwei Personen am Sonntag (23.6.) die Halskette eines 23-Jährigen. Der Mann saß gegen 19.50 Uhr im Außenbereich der Bäckerei an der Ecke Zum Waldsportplatz, als ihn die zwei Unbekannten ...

mehr